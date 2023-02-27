民眾誤信「團購旅遊券」而遭詐騙過程。（刑事局提供）

警政署刑案數據統計資料，今年1月1日起至2月19日，假網拍詐騙案件財損金額2734萬餘元，較去年同期財損金額1323萬餘元增加106％，其中發生於臉書平台計544萬餘元，較去年同期財損296萬元增加83％。

隨著連續假期到來及疫情政策調整，不少民眾開始規劃國外旅遊或搶購國內旅宿飯店票券，更試圖透過臉書交流社團搶便宜，卻不慎掉入詐騙陷阱。

南部一名25歲張姓褓姆，上週在臉書社團【飯店 民宿 住宿券 餐券 轉讓 出售 交流區】內看到有人貼文販售知名飯店住宿券，張女於文章下方留言後，收到一名帳號主動私訊張女並加通訊軟體LINE私聊，對方先是提供住宿券及SPA券編號，並要求張女匯款至指定帳戶，張姓於確認購買後便立刻以網路銀行轉帳3筆3萬5000元到帳戶，但對方收到款項後就不再提供後追加購買的住宿券代碼，張女才驚覺遭詐騙。

臉書實屬社群而非購物交易平臺，透過臉書購物易遇上社團購物及一頁式廣告詐騙，尤其是票券類（旅宿券、演唱會門票或交通車票等）、各類3C商品（如Iphone手機、藍芽耳機、平板、掃地機器人）、遊戲周邊（如switch主機及遊戲片、樂高積木）、生活用品（如球鞋、廚具）等。

分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，並祭出優惠價格吸引民眾，當有民眾向其表示購買意願，歹徒再誘導民眾透過Message或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，不予回應了。