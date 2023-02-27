陳姓男子一家三口車輛翻落山谷，被橫山分局員警救至路面。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

228連續假期，尖石鄉吸引很多賞櫻車潮，27日上午10時40分計，玉峰派出所副所長謝福順、警員江崇明行經竹60線21.5K處，發現有車輛翻落道路邊坡，並傳來嬰兒哭嚎聲，兩員進行搶救，花了近2小時將一家三口順利救出。

橫山分局初步調查，陳姓男子帶著妻子和3歲男童在司馬庫斯賞櫻，27日上午要返回新北市，開車從秀巒往宇老方向行駛時，疑不慎撞擊到右側紐澤西護欄，車身嚴重傾斜，撞擊到後方向轎車後，翻落道路下方深30多公尺邊坡。

夫妻倆有綁安全帶，3歲男童是坐安全座椅，一家三口受困於車內，不時傳來小孩哀嚎聲，玉峰派出所副所長謝福順和警員江崇明從分局處理公務後要返所，發現有車輛墜谷，不待消防人員到場，立即跳往山谷斜坡進行搶救。

兩員在耗時近2小時，終於在12時30分順利將陳男一家三口救出，3人幸未受傷。因翻落地點地形險峻芒草樹枝叢生，雙警眼部、手部均有擦傷。2員表示，幸好大人小孩均獲救無恙，是不幸中的大幸，其他都不重要。

橫山分局長吳學安表示，連續假日山區開車旅遊，行車前務必檢查車況，更重要的是務必繫好安全帶，隨時注意車前狀況，確保旅途平安。