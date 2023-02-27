北市一名人夫外遇與多名女性互傳親密對話，被妻子察覺後不覺得抱歉，僅要求妻子待婆婆過世後再離婚，讓妻子心死，決意向法院訴請離婚。台北地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，人妻主張，於2019年間與男子阿賢（化名）結婚，婚後共同居住於台北市，但雙方因工作緣故需頻繁往返大陸聚少離多，由她獨自承擔家務事，但2020年起阿賢對她更加冷淡，2人幾乎無性生活，2021年9月間她發現阿賢陸續跟多名女性互傳曖昧對話，稱呼對方為「寶貝」，表示想要擁抱、親吻，想幫對方洗澡等語，讓她感到相當不堪。

人妻控訴，自從她知情阿賢外遇，阿賢從未表達過歉意，曾要求她待婆婆過世後再離婚，又改口要修補感情，實際上2人仍分居，幾乎都是她主動去找阿賢，直到同年11月間阿賢酒醉後表示，「我們還是離婚吧，對不起是我耽誤妳了」等語，均可顯見阿賢對她已無愛意，雙方感情明顯破裂無法繼續維持，故依法訴請離婚。

台北地院審理時，法官認定阿賢婚後多次與異性親密交往，主動對他人示愛，導致夫妻感情破裂分房，分居期間也對於自身行為無悔意，主觀上無維持婚姻的意願，客觀上夫妻的基本義務也名存實亡，責任可歸咎於阿賢，故判准離婚。可上訴。

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