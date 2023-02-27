國立高雄大學與高雄市蚵寮國小日前舉辦了一場多合一的機器人課程。課程內容以機器人、3D模型設計為核心，讓孩子們從STEAM教育中搭配闖關活動，了解自然數學、邏輯思考、藝術設計知識等皆可應用於日常生活中。

適逢蚵寮國小建校百年，高雄大學電機系教授吳志宏，與教學發中心同仁、數位學伴夥伴們，一同來到全台最靠海蚵寮國小做機器人STEAM教育與雙語教學。

蚵寮國小校長陳麗鈞表示，透過這次活動，希望蚵寮囝仔能夠有機會接觸的最新的科技知識，了解機器人、人工智慧，並期望孩子持續學習，未來成就能夠超越校長、超越老師。吳志宏教授則鼓勵學生們對學習產生好奇心，並使用4個英語單字讓他們瞭解機器人（robot）可以解決人類在生活上乏味（Dull）、骯髒（Dirty）、危險的（Dangerous）事物。

國小學生對機器人課程很感興趣，透過每周三下午的課程，學習關於機器人的原理概念，從馬達到機器人奔馳，超音波海豚壁障、紅外線顏色感知等。高大學透過寓教於樂，吸引孩子的目光，讓學習更有效率。