台中市大里區東榮立體停車場委外經營，將於3月1日正式上路，台中市議員張芬郁27日表示，解決大里交通問題須從「點到面」，停車場周遭增設iBike站點，可提高運輸便利性，疏解市區交通壅塞；中市府交通局表示，後續將持續滾動式檢討站位調整及增站可行性，以利民眾使用方便。

張芬郁表示，大里東榮停車場去年11月完工啟用，將於3月1日正式委外經營，可提供汽車295格、機車104格的停車格，近來有民眾向她表示，停車後若有iBike站點會更方便，也增加停車意願。

張芬郁表示，東榮立體停車場斥資2.85億元，當年爭取交通部前瞻計畫經費時，提出結合bus和bike的整體規畫，是獲得補助的重要理由之一，她認為停車場已完工使用，可進一步考慮增設iBike站點，讓附近交通運輸更便利，疏解市區車輛擁擠問題。

張芬郁指出，台中市iBike1.0和2.0站點共1588處，大里霧峰僅有105處，但大里霧峰人口數達27萬5861人、位居台中人口數第2，汽機車數量多達30萬餘部、居台中市之冠，要求交通局重視屯區公共運輸建置，不要放棄任何可以疏解交通壅塞的方法。

她表示，iBike站點設置可以更靈活運用，依居民需求和住宅密集度設置，並定期檢討周轉率評估設置地點，鄰近東榮停車場的iBike站點分別在中興路上的肯德基前人行道和兒青館，是否需調整或增設，她希望交通局進行評估。

另，永隆國小附近居民也提出，希望在學校周遭設站點，目前住戶只能走到廣6停車場或永明公園才能借還車，非常不方便；張芬郁則表示，她已著手和永隆里長黃秀玲及校方進行了解處理。

台中市政府交通局說明，目前距離東榮停車場附近ibike站點有大里兒青館、內新市場2站，離東榮停車場最近的ibike站為大里兒青館，距離約100公尺、步行約1分鐘，交通局後續將持續滾動式檢討站位調整及增站可行性，以利民眾使用方便。