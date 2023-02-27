一名年約24歲的美籍女性登山客Elise Longley，今天上午8時許，於和平區池有山步道約1.9K處，因腳踝受傷無法行走。台中市消防局獲報後，立馬派遣梨山分隊、雪管處、保七總隊及梨山義消共計12人，火速前往救援；消防弟兄等以揹負下山，中午2時28分返回登山口，受傷民眾由梨山92送往梨山衛生所救治。

美籍女性登山客腳踝受傷無法行走，消防弟兄等揹負下山，運至池有山登山口後，由梨山92送往梨山衛生所救治。（台中市消防局提供）

台中市消防局指出，該局於27日於今天上午8時21分接獲報案，和平區池有山步道約1.9K處，有一美籍女性民眾Elise Longley，她腳踝受傷無法行走。消防局立即派遣梨山分隊長等4人並與友軍單位雪管處1人，保七總隊1人，梨山義消6人，共計12人前往救援。

美籍女性登山客腳踝受傷無法行走，消防弟兄等揹負下山，運至池有山登山口後，由梨山92送往梨山衛生所救治。（台中市消防局提供）

消防局表示，搜救人員於上午11時49分接觸受傷民眾，該名女性民眾右腳踝腫脹，意識清楚，搜救人員立即給予包紮固定後，以揹負方式將傷者運往至池有山登山口。中午2時28分返回登山口，受傷民眾由梨山92送往梨山衛生所，搜救人員收拾裝備器材返隊。