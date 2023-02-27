再過1 天就要迎來3月，台灣首席吠陀占星師李靜唯表示， 3月12日後代表經濟的金星會進入牡羊與凶星羅喉合相，需注意美國股市震盪與通膨衝擊，以及烏俄戰爭延續帶來更大恐慌與經濟問題，3月13日火星進入雙子座，小心意外災難和與名人有關的震撼消息，3月16、17日太陽和水星同時進入雙魚，代表觀光產業逐漸回歸正常，但還有為期一個月的太陽凶星影響，近期不宜太過樂觀。

李靜唯指出，3月12日後代表經濟的金星進入牡羊與凶星羅喉合相，並受到土星相位影響，需注意美國不斷升息所造成股市震盪與通膨衝擊，也要留意普丁單方面退出停止核彈測試協議所帶來的影響，烏俄戰爭是否會再度擴大也值得觀察，如戰爭延續將帶來更大恐慌及強國間貿易衝突的經濟問題。

李靜唯表示，3月13日火星進入雙子後，受到另一個凶星計都的相位影響，意味著旅遊、大眾運輸及個人交通要小心發生意外災難，還有政治、娛樂、企業界相關名人，可能發生令人震撼消息。

李靜唯說，3月也不盡然全都是壞消息，3月16、17日太陽和水星同時進入雙魚與木星合相，代表人與人之間交流會更加頻繁，隨著疫情逐漸解封，旅遊、觀光、餐飲等產業將逐漸回歸正軌甚至更好，只是還有為期一個月的太陽凶星在影響服務業與醫療相關產業，甚至有血庫血荒問題，近期還是不宜太過樂觀。