熱播話題韓劇《青春月譚》由朴炯植、全少妮、表藝珍、李太善和尹鍾碩領銜主演，首次挑戰王世子角色的朴炯植，帥氣扮相讓他被譽為「天生王室代言人」，目前劇情已逐漸走向最高潮，朴炯植掛保證說：「在解開謎題的過程，我整個人都投入其中，非常好奇下一集的內容，所以我也很期待觀眾能跟我一樣，無法自拔的開始追劇。」

全少妮則用「類型buffet（自助餐）」來形容這部戲，她補充說道：「觀眾們喜歡的戲劇類型都不一樣，但我們這部戲幾乎所有類型都包含在內，希望大家可以觀看一下！」言語中透露接下來的劇情精彩可期。

「最美初戀」全少妮為《青春月譚》獻出許多第一次，不但是她擔任女主角的第一部電視劇，更是她首次穿上古裝演戲，在第一集中她就展現了精彩絕倫的動作戲，讓人眼睛為之一亮，被問到在開拍前有做什麼準備工作，她表示自己練習了很長時間的武術和馬術。

朴炯植在《青春月譚》扮演王世子被譽為「天生王室代言人」。（愛爾達電視提供）

朴炯植和全少妮在劇中聯手調查謎團的真相、展現絕佳默契，而兩人般配的外貌也被大讚CP感超強，第一次與朴炯植搭檔合作，被問到對他的初印象與現印象是否一致時，全少妮笑著說：「在合作之前聽到很多人對朴炯植的稱讚，實際相處過後，覺得他就跟大家說的一樣，非常開朗！」

最近在《模範計程車2》中也有亮眼表現的表藝珍，在不同角色間轉換自如的精湛演技，獲得不少觀眾的支持和肯定，當她被問到接演《青春月譚》「佳藍」一角的契機時，她認真地表示：「一開始看到劇本就覺得佳藍是一個帥氣、講義氣又很堅強的角色，我就產生了想要好好表現的想法，而且可以在很棒的拍攝環境裡盡情發揮，我覺得非常幸福。」