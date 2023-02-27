年紀漸長的退休生活，逐漸會遇到因體況導致無法自理財產，或財產遭詐騙或挪用的風險。金管會推出「信託2.0」後，將涵蓋涵蓋食衣住行育樂全方位需求、在地安老與資產管理，信託就不見僅侷限於金融投資，專為富裕人士服務。錠嵂保經總經理趙惠仙指出，超高齡社會裡的長者族群，其實很多面臨家族以及私人財務分配的議題，我們將保險金給付結合信託，用來照顧自己、醫療及長照服務，確保『專款專用』，為受益人增加更多保障，讓幸福不外流。

主計處公布2022年各行業薪資排名「金融及保險業」以每人每月總薪資10萬378元奪冠。2000年以後出生的新世代，雖已陸續進入職場，但面對低薪環境，若沒有專業技能加持，恐難有好薪情。趙惠仙認為，2023年在很多經濟學家的眼裡是挑戰的一年，呼籲許多即將要踏出校園的年輕朋友，薪情當然是個考慮因素，但是千萬要注意投入的企業是否有培育新人，培養專業的文化。她表示，錠嵂本身逐年投入千萬以上的經費，也有國家級獎項的18年來的獲頒獎項，甚至新人平均月收入高達7萬元以上，朝向幸福企業努力。

錠嵂保經對不同年齡層提出配套，結合旗下業務員全力推動，趙惠仙表示，保險就像『拉拉族』拉人來賣保險，拉人來買保險，希望翻轉這個刻板印象，拿掉憂慮，帶進幸福健康大平台。