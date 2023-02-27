取自駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處臉書

我駐美代表蕭美琴美東時間2月23、24日拜訪肯塔基州，會晤肯州州長畢什爾等人，並於州議會發表演說。蕭美琴與畢什爾就台美關係、台願意在電動車及波本威士忌產業的合作機會交換意見，並鼓勵肯州赴台設處及邀請畢州長籌組經貿團訪台爭取商機。

駐美代表處今天表示，蕭美琴會晤肯州州長畢什爾、州議會參議長史戴佛斯、眾議長奧斯本與4位台灣連線共同主席，另受邀見證州參、眾議會分別通過友台決議案及發表演說，並與議員進行座談餐敍。來自肯州的美國聯邦眾議院台灣連線共同主席巴爾(Andy Barr)也出席見證州議會的活動。

蕭美琴在參、眾議會演說時指出，俄烏戰爭屆滿1年，更彰顯台灣與美國及全世界建立夥伴關係，以避免戰亂的重要性。台灣長期努力爭取言論自由與基本人權，才逐步成為如同美國般的民主國家，致力維護民主制度，反對武力與脅迫，才在世界上有這麼多朋友。

她也指出，肯州農產品為台灣重要糧食來源，台灣也是重要科技關鍵零件的生產大國，與肯州產業可互補互惠。台灣的自由開放環境不僅有助學習中文與亞洲文化，也有助提升貿易與產業合作。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處也在臉書表示，蕭美琴與畢什爾於首府法蘭克福會面，雙方洽談台肯在經貿、農業等領域都有密切的合作關係，在雙方交流下也對台灣及肯州未來互動注入強心針，最後也分別以兩地有名的噶瑪蘭威士忌及波本威士忌相互贈禮。

座談餐會共有60多位州議員出席，肯州州務卿亞當斯(Michael Adams)也到場致意，雙方就台美各項合作、台美中關係及我如何因應中國威脅等議題充份交換意見。

肯塔基州參、眾議會本年再度分別通過友台決議案，鼓勵議員加入台灣連線、在台設處，支持「台美21世紀貿易倡議」，呼籲美國政府與我儘速進行「雙邊貿易協定」(BTA)談判，也支持台灣有意義的國際參與。

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