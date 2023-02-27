創業家兄弟旗下生活市集及松果購物觀察發現，20號開始室內口罩令解禁，「美容保養類商品」的業績較前一週大幅成長44％。創業家旗下生活市集即日起至3月12出「38食尚女王節」，主打美容保養及低卡飲食等品項。

PChome商店街市集營運長黃淑琳表示，疫情期間消費者購買的品項，以保健商品、醫療防疫用品居多，但這半年來隨著疫情穩定、上班生活回復正常和聚會增加，對於從頭到腳的各式保養品需求大增，PChome商店街此波邀請天然有機養品為主的PH SHOP平珩國際入駐，提供一站式服務。首波試營運限定品牌包括有Burt's Bees 小蜜蜂爺爺、Dr.Hauschka德國世家、Tangle Angel 英國王妃天使梳、德國百年天然理療Kneipp克奈圃、SONETT律動環保有機清潔第一品牌、澳洲國家級認證精油品牌In Essence一森氏等。

另一方面，邊境開放後桃園國際機場1月突破200萬人次的客流量，帶動機場交通接送的需求大增，台灣各機場的Uber乘車趟次自去年10月至今年1月底期間已經成長三成多。看好疫後報復性旅遊潮，Uber也將參加2023年春季台北旅展，並宣布攜手合作租賃車行，在桃機推出菁英優步接機、乘車的服務，同時擴大「預約搭乘」功能的城市，包括基隆、台北、新北、桃園、新竹，並推出「遊北亞享優惠」的乘車方案。