台中市工商投資發展策進會推出「2023世界棒球經典賽特約商店」，3月1日起到月底推出優惠。(台中市工策會提供)

「2023世界棒球經典賽（WBC）」分組預賽3月8日將在台中洲際棒球場開打，預計吸引超過10萬人觀賽，為幫助在地業者搶占商機，台中市工商投資發展策進會推出「2023世界棒球經典賽特約商店」，3月1日起到月底，只要憑球賽票根到特約商店消費，即可享有「滿千送兩百」優惠。

工策會總幹事黃于珊表示，WBC特約商店優惠活動特別邀請十大伴手禮得獎廠商、好禮協會與產業故事館、糕餅公會、飛雁創業協會等單位共襄盛舉，並邀光復新村青創基地業者合作，將有超過百間伴手禮門市參與，有業者特別加碼推出到門市說出「中華隊加油」通關密碼，即可獲贈小禮品。

黃于珊指出，工策會致力推廣台中伴手禮，配合經典賽活動，還推出限量的「WBC台中市十大伴手禮聯名禮盒」，將贈送給外賓，禮盒內包含有青鳥旅行─經典花生及芝麻蛋捲、法布甜─人氣馬卡龍鳳梨酥、歐客佬精品咖啡─遊台中掛耳咖啡包及華剛茶葉─最高金賞茶包、小林煎餅─特製WBC煎餅等7項好禮，盼將台中的伴手禮推上國際。

此外，工策會也媒合手搖飲「Mr.Wish」、築間幸福鍋物、本格和牛燒肉放題、燒肉Smile、有之和牛等加入「2023世界棒球經典賽特約商店」，將推出不同的優惠方案。