南投縣第二選區立委補選將於3月4日辦理投票，前立委顏寬恒25日陪國民黨候選人林明溱掃街拜票，受到鄉親熱情支持。由於林明溱近日遭民進黨砲轟，曾在補選中落敗的顏寬恒坦言，心情也感到緊張，民進黨掌握行政資源、把持媒體輿論風向，呼籲國民黨要即時應對、澄清謠言，也要想辦法催高投票率。

顏寬恒25日掃街時表示，看到林明溱投入立委補選以來，民進黨再度全黨打1人，如同他當初補選受到的遭遇一樣，執政黨動用國家機器，抹黑、造謠、潑糞潑尿等霸凌，不斷帶風向、撕裂族群。

顏寬恒今(27)日接受《中評社》訪問時坦言，以他個人的慘痛經驗，確實感到緊張，目前民進黨仍掌握行政資源、把持媒體輿論風向。顏寬恒也以「過來人」身分，呼籲國民黨不要大意，除了要即時應對、澄清謠言外，也要設法凝聚泛藍票源、催高投票率。

顏寬恒去年參加台中第二選區立委補選，對上民進黨的林靜儀。選舉過程中，民進黨頻掀顏家過往負面爭議攻擊，最終以7840票之差落敗。