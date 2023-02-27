自辦熱身賽3連戰最終戰，中華隊除了讓教練團適應3連戰投手調度，也讓球員適應「晚接早」賽程。此役先發投手胡智爲狀況絕佳，前4局完全沒讓對手上壘，4.1局僅因1保送後退場，最終因比賽時間已到3小時，8局打完中華隊以5比1擊敗味全龍，拿下熱身賽8連勝。

胡智爲前4局讓對手12上12下，只用了51球，第5局續投，讓首棒打者劉基鴻敲出中外野飛球出局，接著對李凱威投出保送，此時教練團決定換投，最終共投58球，4.1局投出5次三振、1保送，沒有被敲任何安打。

總教練林岳平表示，在保送後決定換投，除了是胡智爲用球數已經快達到規定外，也想要演練中繼投手在有危機時登板處理。李振昌接手0.2局無失分，王維中2局投球中投出2保送、1三振，因隊友傳球失誤失1分非責失，宋家豪8局下登板1局只用8球抓下3出局。

「智爲今天表現確實相當精彩，把局數拉到4.1局，他也是我們倚賴的先發投手之一。」不過中繼2局的王維中在登板首局壞球率偏高，林岳平認為單局出現2保送，在賽事中會是比較困難的節奏，「今天在熱身賽出現，會迅速去做了解、幫助他調整。」

中華隊投手王維中。（陳怡誠攝）

打線部分中華隊在前2局各攻下1分，3至6局打擊較為低迷，直到第7、8局才又有分數進帳，「餅總」坦言，這是中華隊首次演練在中午出賽，也許在中午適應能力在比賽中段有些下滑，教練團也在比賽後段戰術調整搶分。