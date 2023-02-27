公墓火警不斷，周春米喊話：再發生將以「放火罪」嚴辦。(林和生攝)

屏東消防員蕭翰隆支援恆春公墓火警勤務時，意外遭水廂車壓傷，搶救後宣告不治，屏東縣長周春米27日前往靈堂致意，事後要求公墓管理等相關單位確實巡查，不要再有公墓燒雜草引起火勢行為，違者將以「放火罪」嚴辦。

周春米表示，清明掃墓時期尊重民眾慎終追遠掃墓權益，但要拜託大家切記星星之火可以燎原，恆春消防弟兄疲於奔命，就是因為大家掃墓用火去燒雜草，或是香燭金紙沒有熄滅，加上天旱很久沒有下雨，極度乾燥情況下，稍微一點零星之火就會造成很大的損害。

隨即做出五點指示：一、對於年輕消防弟兄執勤殉職，感到十分不捨，已經責成消防局從優撫卹，並且協助家屬處理後事。二、要求消防局深刻檢討，查明事故原因，並全面盤點消防車輛及設備。

三、嚴格要求各鄉鎮公墓落實管理，禁止燃燒雜草，針對這幾天的公墓火警，同時要求消防局、環保局研議法規對管理單位開罰，追溯責任。四、請警察局與消防局合作，宣導並嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警就以「放火罪」嚴辦。五、再次呼籲，掃墓小心用火安全，不讓消防弟兄疲於奔命，甚而發生憾事。