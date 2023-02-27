桃園市文化局與大溪木藝生態博物館每年舉辦「大溪大禧」，將大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，結合社頭文化與創意設計，成為國內少數以地方特色民俗為主題的城市文化節慶，團隊近期出版新書《大溪大禧：當代設計與民俗信仰一起策展》，解析地方策展過程，讓讀者一窺全台最潮文化慶典幕後點滴，用不同方式傳承地方文化。

桃園市文化局及大溪木博館等團隊合作出版《大溪大禧》新書，上架各大書局通路販售。（大溪木博館提供／呂筱蟬桃園傳真）

「大溪普濟堂關聖帝君聖誕暨遶境慶典」為桃園市登錄的無形文化資產，自日本時代大正年間開始傳承已逾百年，核心除普濟堂關公信仰外，還有「社頭」在農曆6月24日關公誕辰遶境為其祝壽，也被大溪人視為第二個過年慶祝，文化局與木博館自2018年將原大溪文藝季更名後舉辦的「大溪大禧」，以最潮城市祭典為概念，在社頭文化、地方信仰之中導入策展與設計思維，多年來成功引起迴響。

大溪木博館長陳倩慧表示，想推廣大溪民俗文化資產，這5年來花了很多時間思考如何利用設計來幫助這件事，「迎六月廿四」除了普濟堂外，還有社頭組織與在地居民，有很多不同角色與故事發生，其中的內涵不僅是舉辦幾天的活動，在籌備祭典的過程中透過不斷討論，策畫很多方案與節目，在這共創討論之中產生經驗與價值，希望這樣的歷程被記錄下來，也是階段性的過程與成果。

《大溪大禧：當代設計與民俗信仰一起策展》一書，詳細收錄設計策展與民俗信仰相遇所發生的種種，以及如何透過設計思考將心法步步實踐，從大溪木議生態博物館概念的體現、場所記憶的打造、設計師跨界進入武場的努力，以及聚集眾人的凝聚過程，還有首次公開的總策展千頭萬緒調度表等，並由設計4屆「大溪大禧」主視覺的設計師廖小子操刀專書視覺，帶領讀者以文字及圖片方式，回到「大溪大禧」現場。