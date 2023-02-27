連假期間，許多民眾都會抽空掃墓，然而民眾處理野草叢生時，常用火燒雜草方式，反而常常釀禍。據高雄市消防局統計，25日截止至今日上午8時，共接獲20件相關雜草火警，是否因掃墓造成，無法查證，呼籲民眾祭祖掃墓時務必留意用火情形。

據高雄市消防局統計，25日上午8時至27日上午8時，相關雜草(含廢棄物、墓地)火警共接獲20件，但起火原因是否因掃墓造成，無法查證。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

清明節將至，不少民眾都會趁連假期間，抽空前來掃墓祭祖。然而，民眾常會燃燒雜草整理，點火不慎引發火警也時有所聞；據屏東縣消防局統計，光是25、26日2天，屏東縣就發生33起公墓火警，而第四大隊安檢人員蕭翰隆，昨日支援恆春公墓火警，不幸遭小型水箱車輾壓，送醫仍宣告不治，享年38歲。

據高雄市消防局統計，25日上午8時至27日上午8時，相關雜草(含廢棄物、墓地)火警共接獲20件，但起火原因是否因掃墓造成，無法查證。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

根據高雄市消防局統計，25日上午8時至27日上午8時，相關雜草(含廢棄物、墓地)火警共接獲20件，但起火原因是否因掃墓造成，無法查證。

消防局指出，雜草火警不外乎為民眾燒金紙的灰燼、現場抽菸丟棄的菸蒂、燒雜草等「遺留火種」是主因，提醒民眾，祭祖掃墓時務必留意用火情形，並落實「人離火熄」之原則，掃墓後也要確實撲滅燃燒物，並且勿亂丟菸蒂及燃放爆竹，共同做好火警預防工作。

消防局提醒，掃墓應謹記4不2記得，「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記」得滅餘燼、「記」得收垃圾，提高用火警覺，避免打火兄弟疲於奔命。