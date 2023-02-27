拓荒者明星控衛利拉德（Damian Lillard）狂砍71分之後，依照慣例又遇到了「隨機藥物抽檢」，這不是第一次聯盟給表現優異的球員隨機抽檢了。有球迷在推特開玩笑預言利拉德會被抽檢，果然被說中，聯盟的「隨機」一點都不想演了，直接在利拉德的紀錄夜給他抽檢。

利拉德這樣的猛將其實也害怕針頭，「我在想，他們是認真的嗎？我昨天才驗尿，現在是我生平初次在賽後被驗血。我知道我身上有很多刺青，但是抽血和刺青是完全不一樣的，讓我感覺從雲端跌落地面。」

騎士主將米契爾（Donovan Mitchell）前陣子砍下71分的時候也驚動了聯盟前來藥檢，布魯爾（Corey Brewer）幾年前砍下生涯新高51分的時候也被抽檢，而且是賽後記者會之前就被抓去檢查，畢竟他場均只有12分。布魯爾當時的反應是：「這很怪，我剛打完人生最棒的一場球賽，馬上就被帶進廁所藥檢。」

畢爾（Bradley Beal）在2020年連續兩場砍下50分之後也被抽檢，最搞笑的是卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）、福克斯（De’Aaron Fox）兩人因為在IG貼出自己的大肌肉照片，球迷揶揄他們會被藥檢，他們還真的就被聯盟抽檢到了，沒想到只是練得壯一點也會被聯盟找碴。

今年NBA明星賽的名人表演賽摘下單場MVP的梅特卡夫（DK Metcalf），他其實是NFL美式足球選手，結果他因為在籃球場的表現過於勇猛，賽後被NFL官方召去藥檢。