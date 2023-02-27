T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0固態硬碟搭載榮獲多項專利認證的獨家超薄石墨烯散熱片，秉持永續環保理念選用100%可回收石墨烯材料製作而成，並應用其六角蜂巢晶格的晶體結構優勢將熱源迅速且均勻地橫向擴散，為Z540 SSD帶來頂尖散熱效果。Z540超薄石墨烯散熱片厚度小於1mm，不僅相容於各式PCIe 5.0主機板原生散熱片，且依T-FORCE實驗室內部測試所得，搭配石墨烯散熱片使用之SSD作業溫度相較僅使用主機板散熱片之作業溫度可降低約3-5度C，而CARDEA Z540採用的最新智能熱調節技術，內建溫度感測以自動調節效能輸出，可有效避免SSD過熱使用。T-FORCE實驗室為Z540 SSD量身打造的多項溫度解決方案，不僅能妥善保護SSD內資料完整性，更可將SSD於高速運作下有效維持良好作業溫度，並有效延長SSD使用壽命。

Z540 M.2 PCIe 5.0固態硬碟支援十銓專業研發之S.M.A.R.T.智慧監測專利軟體，玩家可輕鬆掌握SSD健康度及效能狀況。首波T-FORCE CARDEA Z540黑武士M.2 PCIe 5.0固態硬碟推出2TB容量規格，將自2023年第二季全球開賣。