南投縣立委補選即將舉行。對此，同樣在今年經歷立委補選選戰，並最終獲勝的國民黨立委王鴻薇今（27）日在臉書發文表示，希望民進黨再輸一次，否則，只要他們不缺選票，就不會在乎缺蛋、缺水與缺電等人民之苦。

王鴻薇指出，南投補選一戰指標意義更強，因為此戰是身兼民進黨主席的副總統賴清德，傾全黨之力、複製打顏寬恆經驗，只求一勝，為自己晉身總統候選人「舖上紅地毯」。

王鴻薇提出她對此次南投立委補選的看法：1.民進黨若在此役獲勝，代表賴清德結束了九合一選舉以來的敗選記錄，他3月底登記參選總統後，必然「睥睨全黨，誰敢爭鋒」。

2.民進黨若獲勝，也將一掃陳宗彥醜聞案的陰霾，傷不了賴清德，更傷不了民進黨。3.若在全台面臨缺蛋的現在民進黨勝選，「蛋缺成這樣都可以勝選，缺蛋算什麼？缺藥更算什麼？」

王鴻薇直言，民進黨根本不缺一席的「投票部隊」，但在她和南投的補選裡，民進黨全黨卯足全力、賴清德賣力輔選，都是為了自己的政治考量，但問題是，蔡培慧當選後，會配合縣長許淑華，還是配合民進黨來整許淑華？會遵從南投的民意，還是以黨意馬首是瞻？而這些答案都是顯而易見的。