今天是228連假第3天，出遊、返鄉人潮準備北返，因此許多人會先買好車票，確保有位子坐。一名女網友提前買好今天從中壢到板橋的自強號座位，沒想到一上車傻眼，車廂門口、走道全擠著站票乘客，她上車就被卡死，根本走不進去，連網友看到照片也驚呼「這印度吧」。

原PO今天在PTT發文，PO出一張自強號上人潮擠爆的照片及購票證明，表示她先買好27日上午11點19分，自強112次中壢到板橋5車30號的座位，結果光是擠上車就很困難，根本沒辦法走到座位，苦笑「也沒辦法退票，台鐵不打算管這些不買票的人喔」。

原PO表示，她在意自己的搭車權益，提前買票，結果位子被別人坐走，她卻要站著，根本擠不進去也沒人要讓，「我就是丟一句你們有買票嗎？還被回呵呵兩聲」，痛批連假提前買票，是在買心酸的。從照片可以看到，原PO淹沒在車廂外的人群中，只看得到前面人的頭，無情地被人群擠在車廂外，一動也動不了。

網友們看到照片後紛紛留言「去買高鐵啦」、「這印度吧」、「台鐵印度化」、「擠不進去好扯」、「幾年不搭台鐵了 高鐵方便多」，也有人表示「怪台鐵為什麼賣站票啊，怪那些人幹嘛」、「台灣現在就是不守規矩的最大，只能自求多福」。