九份、金瓜石地區27日下午湧進大批人潮，瑞芳分局緊急啟動雙A級管制，這也是自2020年疫情爆發以來，首次雙A級管制。（新北市警局提供／張志康新北報導）

由於天氣轉晴，不少民眾趁著228連假期間出遊，新北市瑞芳區的九份、金瓜石區域，27日下午湧進大批人潮，新北市瑞芳分局宣布自下午2時開始，啟動A級交通管制，限制自小客車進入。後續又在下午3時30分宣布啟動雙A級管制。

瑞芳警分局表示，新北市政府觀光旅遊局將於2月24日傍晚起至3月26日首度舉辦「九份紅燈籠祭」活動，於五番坑公園、金山岩、昇平戲院廣場、九份老街週邊設置打卡裝置，還規劃提燈夜遊路線，預期將吸引大量遊客及車潮湧入。警方將加強交通疏導及違規取締工作，來維護當地交通順暢。

瑞芳分局表示，金九地區27日上山車流增多，主要停車場（隔頂、福山宮及台陽）停車量均已達8成近飽和，為有效疏解車潮，避免等候車流造成停滯、回堵，自下午2時起啟動A級交通管制。後續又因停車量達9成，於3時30分啟動「雙A級交通管制」措施。

瑞芳分局指出，目前警方於瑞八與明燈路口、瑞八與逢甲路口、102線新9號停車場大門口、臺2線與北35線路口、臺2線與北34線路口及102線與北37線路口等6處設置管制點，除接駁公車、領有通行證、當地民眾（憑身分證查驗放行）、民宿旅客、特殊婚喪喜慶、計程車及機車等車輛外，其餘一律管制至水湳洞停車場停放，並協助引導觀光旅客轉搭乘接駁公車進入金九風景區。

另外，警方也在啟動水湳洞停車場滿場機制，並勸導民眾前往其他景點，避免等候車流造成停滯、回堵。

下午時分，在九份山城雙向車流都已經塞滿，遊客也在道路兩旁行走，也有現場的遊客表示，九份老街連擠都擠不進去。瑞芳分局透露，這也是自2020年疫情爆發以來，首次進行金九地區的雙A級管制。