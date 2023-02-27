OPPO首款直式摺疊手機Find N2 Flip去年在大陸市場上市後表現強勁，據CINNO Research最新數據顯示其銷量更突破重圍首次躍升折疊機市場之冠，延續熱度，OPPO Find N2 Flip日前也於接力在台開賣，其搭載3.26吋多功能外螢幕、無感摺痕、4300mAh超大電量等消費者喜愛的功能，以挑戰目前市場最強小摺疊手機之姿，在首波開賣傳來銷售捷報，整體預購量開出紅盤成長80%。

針對首波銷售期間掀起Find N2 Flip的預購熱潮，OPPO台灣總經理劉金表示，首次引進摺疊手機就受到廣大的迴響，整體預購量傳捷報開出紅盤，在選購顏色偏好上，月曜紫和天際黑兩種配色在預購表現上旗鼓相當，均受消費者喜愛；在通路銷售上，電信商、體驗店和網路購物平台都繳出亮眼的預購數字，證明市場對於新型態手機革新的高期待值及接受度，也替OPPO邁向高階手機之路奠定重要里程碑，此外，OPPO也持續提供高規格的售後服務，為用戶打造完善的體驗場景，包含OPPO近年致力推廣的旗艦級機種六大售後服務：國際聯保服務、免費到府收送、專屬維修通道、專業工程師、高端備用機、煥新服務，其中煥新服務針對Find N2 Flip除了首年可免費更換2次螢幕保護貼，更加碼祭出第二年起每年皆可免費更換1次保護貼，讓消費者購買無後顧之憂。

為全力護航首波摺疊機登台，OPPO搶在連假期間全力拚行銷，OPPO Find N2 Flip「大人的摺學屋」即日起至3月5日期間在華山1914文創園區大草原百變展開，打造三大主題拍攝區，邀請消費者蒞臨體驗「大人摺學」的百變拍攝視角，不僅如此，概念店營運期間也推出新機免費體驗活動，只要於現場完成問卷並給付押金即能享受長達14天的試用。