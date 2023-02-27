國道3號北向68.5K、龍潭路段，今（27日）下午3時許發生交通事故，目前北上路段嚴重塞車，後方回堵3公里，請用路人耐心駕駛。

快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里
國三南下後龍段火燒車 全線封閉回堵2公里
連假第3天返工＋旅遊車潮 易壅塞省道路段一次看
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