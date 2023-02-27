中國外交部27日召開例行記者會，被問到24日美國以涉俄因素為由制裁中國企業有何評論？中國外交部發言人毛寧表示，美方的行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害中方利益。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧強調，敦促美方反躬自省，從世界各國的共同利益出發，做緩和局勢、勸和促談的事情，同時停止散佈虛假資訊，撤銷對中國企業的制裁。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。針對美方制裁中國企業的錯誤行徑將予以堅決反制。

據澎湃新聞引述毛寧表示，中國在烏克蘭問題上堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。而美國卻不斷拱火遞刀，迄今已向烏克蘭提供超過320億美元的軍事援助，其中包括大量的先進武器裝備。就在幾天前，美方又宣佈將向烏克蘭提供新一輪價值20億美元的軍援，美方一邊變本加厲向衝突一方輸送武器，導致戰事綿延不絕，和平遙遙無期，一邊卻頻頻散佈中國向俄羅斯提供武器的虛假資訊，借機無端制裁中國企業，這是赤裸裸的霸淩行徑和雙重標準，十分虛偽。

毛寧特別指出，在烏克蘭危機全面升級一周年之際，中國發表了關於政治解決烏克蘭危機的立場文堅，而美國卻發布針對中國及其他國家企業的制裁，誰在勸和促談推動局勢降溫，誰在拱火澆油唯恐天下不亂，一目了然。