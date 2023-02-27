台中市有8席立委，民進黨現任者占5席，另2021年退黨的黃國書仍與綠營維持友好，也引發民進黨2024立委選舉是否禮讓黃的揣測。台中市新文化協會執行長陳彥斌27日在臉書PO文，以「綠營應該支持黃國書連任立委嗎？」為題，認為若禮讓黃將重創民進黨形象，引發政壇討論。

身為總統府祕書長林佳龍的民間好友，過去又曾是媒體人，陳彥斌在深綠人士中占有一定影響力，他在PO文指出，黃國書26日參加一場228悼念活動中，公開表示「我在學生時代犯過錯，有罪在身…」，這是黃國書在線民案後首次的反省話語。

陳彥斌指出，黃國書的表態與他將投入立委選舉有關，卻違反他2021年線民案爆發後「退出民進黨、退出立委選舉、退出政壇」的承諾；黃國書去年九合一選舉積極輔選，民進黨在中西、東南區提名的議員都獲得他推薦，更是市長選舉中蔡其昌在中西、東南區的總舵手，「民進黨將禮讓黃國書，可說已呼之欲出」。

陳彥斌認為，在選舉面上，黃國書將以無黨籍代表綠營參選，可說已水到渠成，但在政治面卻沒那麼簡單，連自己周邊的親友都不能接受，甚至有資深黨員認為民進黨若禮讓黃，將波及賴清德參選總統的選情，也重創民進黨形象。

下屆立委選舉，國民黨可能在該選區提名現任議員羅廷瑋出戰，但羅尚未明確表態；民進黨內現任議員江肇國、黃守達也有意角逐。陳彥斌強調，這場選舉對綠營來說備感艱困，「這是綠營一道棘手的課題，考驗著民進黨的智慧與價值。」