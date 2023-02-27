宜蘭縣壯圍鄉昨日下午4時許發生一起交通事故，1輛自小客車疑高速行駛，左晃右晃的失控擦撞路旁電線桿，車身整個「砰」的一聲而栽入溝渠裡，車頭及車身嚴重毀損，車門還掉落；所幸車上3人都輕微擦挫傷，酒測值均為0，詳細事發原因待警方釐清。

1輛自小客車疑高速行駛，左晃右晃的失控擦撞路旁電線桿，車身整個「砰」的一聲而栽入溝渠裡。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

據了解，1名從台南至宜蘭旅遊的19歲王姓男子，駕駛自小客車載著2名陳姓友人，沿著大福路二段往壯濱路方向行駛，於三叉路口轉彎處時，疑似路況不熟、路面碎石子多，加上高速行駛導致失控擦撞路旁電線桿及灌溉農田水匣門，車頭直接栽入溝渠裡，露出車身大半個屁股在外面。

所幸駕駛王男及乘客均輕微擦挫傷，意識清楚，警方於現場立即對王男實施酒精測試，酒測值為0，詳細肇事原因尚待警方釐清中；車禍現場由處理員警進行交通疏導，聯絡拖吊車拖吊盡速排除現場。

礁溪分局呼籲，連假期間開車前請留意自身身體狀況，避免疲勞駕駛，如精神狀況不佳應擇安全地區做適當休息，以維交通安全；另開車應注意速限，勿超速行駛，進入彎道前，應提前降低車速，切勿進入彎道時才急踩剎車，以免發生側滑危險；而對於路況不熟的地方，應更小心駕駛。