中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發文件，要求法學院師生和法學理論工作者在原則問題和大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，堅決反對和抵制西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」等錯誤觀點，並牢牢把握中共的領導是社會主義法治的根本保證，將中共的領導貫徹到法學教育和法學理論研究全過程各方面。

新華社報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見》寫道，要牢牢把握中共的領導是社會主義法治的根本保證，全面貫徹中共的基本理論、基本路線、基本方略，將中共的領導貫徹到法學教育和法學理論研究全過程各方面。

其中還提到，要堅持正確的政治方向，引導廣大法學院校師生和法學理論工作者在原則問題和大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，堅決反對和抵制西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」等錯誤觀點。

文件還要求，要教育引導法學理論工作者努力做先進思想的倡導者、學術研究的開拓者、社會風尚的引領者、中共執政的堅定支持者。法學院校和科研院所黨組織要從嚴落實好管黨治黨主體責任，切實把好方向、管好陣地、建好隊伍。