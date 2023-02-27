羅馬尼亞一名男議員日前在家以線上方式參與議會會議，他在會議開始前先沖澡，當會議開始時，他急忙從浴室跑出來打開麥克風，不料卻一併開啟視訊鏡頭，導致他全身濕答答、赤裸上身的露點畫面瞬間出現在視訊鏡頭中，讓在場議員當場大笑，議員們趕緊呼籲他關掉鏡頭，男議員卻頻頻道歉，表示自己關不掉，反而讓「上空濕身」畫面持續出現在鏡頭中。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、「羅馬尼亞日報」（Romania Journal）報導，羅馬尼亞地方議員卡萊安（Alberto-Iosif Caraian）24日因為重感冒，改在家以線上方式參與議會會議，他在會議開始前先去沖澡，當女議長宣布開始點名時，卡萊安趕緊從淋浴間衝出來開啟電腦麥克風，不過他沒想到視訊鏡頭也一併自動打開，讓他濕淋淋、赤裸的上半身全部呈現在畫面上。

卡萊安赤裸上身的露點畫面立刻獲得鏡頭前議員同僚們的注意，畫面中他的頭髮濕淋淋，還在滴水，他一臉茫然地看著鏡頭，似乎還沒弄清楚怎麼關掉鏡頭，原本神情嚴肅的女議長瞬間露出神秘微笑，似乎想笑，卻又不敢大笑，畫面背景可聽見其他議員毫不客氣地大笑，一邊要卡萊安關掉鏡頭。

卡萊安則回應關不掉，一邊道歉，強調自己重感冒、在家工作，「我關不掉、我關不掉，我很抱歉，我重感冒，但我不知道怎麼掛掉。」由於一直關不掉直播鏡頭，他赤裸上身的露點畫面仍持續出現數分鐘。

卡萊安最終直接退出會議，當他再重回會議時，已經穿戴好衣服。他後續也在臉書發文鄭重道歉。

文章來源：Councillor is butt of jokes after laptop camera films him showering in meeting
文章來源：PSD Local Councilor Entered The Local Council Meeting Online Naked, From The Shower
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