中華隊自辦熱身賽最終戰，靠著先發投手胡智爲4.1局好投，以5比1擊敗味全龍，他也對自己此役表現感到十分滿意，「很高興有把賽前設定目標做好。」但他也指出準備午場比賽需面臨的挑戰，就是需要抓好「進食」時間。

胡智爲今天面對龍隊讓打者10上10下，才因保送李凱威後被換下場，最終共用58球投4.1局、無失分，投出5次三振、1保送，沒被敲任何1支安打。

投出王牌身手，胡智爲認為，剛開始速球感覺沒那麼理想，但此役他不追求球速，而是強調控球，此役最快球速145公里，「球的位置、軌跡是第一優先，控球大於球速。高興有把該做的做好，投到想要的位置。」

控球理想，各種球路掌握度也不錯，胡智爲認為這可以讓捕手在配球上更加靈活，「不管在什麼球數，各種球種都可以拿出來用，這是我今天最想看到的。」

今天中華隊在中午比賽，胡智爲認為，跟以往準備晚場比賽最大差異除了要比較早起床外，另外比較大的考驗是進食的時間，「以往都是下午比賽，吃東西的時間比較好抓，早上只能在對的時間進食，應付整場比賽，局間的補充能量也要抓準時間。」