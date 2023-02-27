台中一對小夫妻正值適孕年齡，婚後5年多遲遲盼不到好消息，接連嘗試人工授精及試管嬰兒等不同方式肚皮都沒有動靜，輾轉求醫後發現，原來是子宮內膜增生過厚以致不易受孕，經安排手術刮除，短短不到半年時間便傳來佳音，讓他們一圓當爸媽的夢想。

亞洲大學附屬醫院婦產部生殖醫學科主任劉邦斌指出，肥胖或體脂肪過高都會增加子宮内膜增生發生率，平時務必減少吃油炸或過度精緻的食物，尤其建議維持每周運動5次規律運動，每次至少30分鐘，且心跳需達到每分鐘110下，讓身體保持健康狀態。

劉邦斌表示，求子心切的夫妻2人年紀都不到35歲，但婚後5年多來不僅自然方式無法成功受孕，期間還嘗試2次人工授精、1次試管嬰兒，始終盼不到「小寶寶」來敲門，讓夫妻倆一度灰心想放棄。

亞大附醫婦產部生殖醫學科主任劉邦斌指出，肥胖或體脂肪過高都會增加子宮内膜增生發生率，務必減少吃油炸或過度精緻的食物，尤其建議維持每周運動5次規律運動。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

經超音波與子宮內視鏡檢查，發現太太有嚴重子宮內膜增生跡象，於是建議安排子宮內膜刮除，並透過補充黃體素減輕內膜持續增生異常的狀況，3個月後再安排第2次子宮內膜刮除，術後恢復順利，不到半年時間就傳來好消息。

夫妻倆向醫生表示，原本打算重啟試管嬰兒計畫，沒想到竟然在自然受孕方式下成功懷孕，一圓為人父母的夢想。

劉邦斌也說，子宮內膜過厚原因可能是長息肉或子宮內膜增生，若出現不正常出血、月經頻繁以及疼痛或分泌物增加等惡化狀況，則可能會增加子宮內膜癌的風險，建議盡快就醫檢查。另，子宮內膜刮除術不需住院，術後會有些微出血，建議術後1周內避免行房及提舉重物，若有發燒、嘔吐不適症狀，則需盡快回診就醫。

劉邦斌建議，由於不孕的原因十分廣泛，除了女性本身的體質因素，例如排卵功能異常、荷爾蒙失調、子宮內膜異常、輸卵管阻塞等，男性也同樣需確認精子數目是否太少或活動力減弱、睪丸製造精子障礙以及輸精管異常等，夫妻務必都要先做詳細的不孕症檢查，找出真正原因對症下藥，才能避免病因未解決，卻花大錢沒有效果。