雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口因長期未開發，成為台灣特有種旱招潮蟹的最大棲地。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

台灣特有種旱招潮蟹全台約有50萬隻，其中雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口南北岸約有36萬隻，是全台最大族群，麥仔簝文化協會27日表示為保育日益減少的旱招潮蟹，將與中興大學、第4河川局合作，展開保育並持續普查，配合「濁水溪出海口生態園區」營造，永續旱招潮蟹的繁衍棲地。

水利署第4河川局「濁水溪出海口生態園區」去年底啟用，麥仔簝文化協會展開生態記錄，除鳥類調查，也針對台灣特有種旱招潮蟹進行保育，因為根據中興大學調查，近年來旱招潮蟹因台灣海岸開發棲地遭破壞等因素，族群數量不斷減少，有必要加強保育，以確保這些台灣才看得見的特有種永續生存。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，4河局相當重視「濁水溪出海口生態園區」生態保育工作，因此與協會合作共同經營，希望藉由在地團體的就近協助，讓園區不僅是賞鳥樂園，更可作為生態教育場域，其中旱招潮可說是指標性生物，目前濁水溪出海口數量最多，其次是新竹香山溼地。

吳明宜說，根據中興大學歷經1年調查，全台旱招潮蟹約有50萬隻，濁水溪出海口有約36萬隻，占7成以上。旱招潮蟹減少原因包括紅樹林不斷擴張破壞其棲地、海岸汙染、其他種招潮蟹強勢競爭等，濁水溪出海口因長期未開發，反而得以保存最原始樣貌，因此「濁水溪出海口生態園區」啟用後，除了必要的介入，將盡量減少人為干擾。

吳明宜指出，今年1月她已向4河局簡報旱招潮蟹保育情況，將持續以低度開發方式，減少對現有生態衝擊，盡量保持濁水溪出海口的自然生態，使其兼具生態教育與環境保護功能，同時也會請中興大學提供相關協助，共同守護台灣的寶貝「旱招潮蟹」。