根據統計，全世界受偏頭痛所苦的人高達10億人，全台也有200萬人有偏頭痛困擾，功能醫學醫師歐瀚文指出，偏頭痛的成因有很多種，其中之一就是「組織胺不耐症」，若有這種症狀，可以採用低組織胺飲食法，避免攝取組織胺含量較高的食物，包含起司、魚罐頭、醃製蔬菜等，就能幫助改善。

歐瀚文在個人網站發文表示，偏頭痛的成因非常複雜，基因、內分泌、代謝、飲食和環境都可能是引起偏頭痛的因素，還有一些研究指出，偏頭痛可能和「組織胺」有關係，對於有偏頭痛困擾的人來說，體內的組織胺濃度可能偏高，本身也對組織胺較敏感，所以當攝取組織胺濃度偏高的飲食，就容易引發偏頭痛。

歐瀚文指出，在臨床上有一種叫作「組織胺不耐症」的症狀，指的是身體分解組織胺的速度遠低於累積的速度，進而引發一些不適症狀，而偏頭痛就是常見的症狀之一。而組織胺不耐症通常和飲食中攝取到組織胺含量較高的食物有關，或腸道中專門分解組織胺的酵素「二胺氧化酶（DAO）」製造不足、活性不足，因此通常會建議有該症狀的人要採取「低組織胺飲食」。

歐瀚文進一步解釋，食物的保存和加工方式會影響組織胺含量，尤其是食物越不新鮮，或經過醃製、發酵等過程，組織胺含量都會提升；另外有些食物雖然組織胺含量不高，但會干擾體內組織胺代謝的效率；一般來說，和組織胺反應有關的食物主要包含以下類別，建議避免。

●發酵乳製品：起司、優格。

●海鮮：煙燻鮭魚、魚罐頭、貝類。

●肉類：香腸、臘腸、煙燻肉品、豬肉。

●蔬菜：茄子、菠菜、番茄、醃製蔬菜（如泡菜、酸菜等）。

●水果：柑橘類、木瓜、草莓、鳳梨、香蕉。

●各類堅果：腰果、花生、核桃。

●調味料：醬油、味噌、豆豉。

●其他：咖啡、茶、啤酒、紅／白葡萄酒 、巧克力。

不過歐瀚文提醒，不是每個人的偏頭痛都是由組織胺不耐症引起，如果這樣採取低組織胺飲食的改善效果可能就有限，建議在採取或執行任何飲食法前，還是要諮詢專業醫療人員的建議，幫助釐清自己適合什麼樣的飲食營養策略。