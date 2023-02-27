南投縣第二選區立委補選將於3月4日辦理投票，藍綠兩黨都緊鑼密鼓的準備中，對此，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳26日就表示，「南投立委選舉緊鑼密鼓，對於藍綠都有特別意義，對綠軍的壓力格外的大」，更直言「若是民進黨持續連敗，不僅無法避免骨牌效應，重新整理戰場，啟動參選進程，賴清德在黨內被挑戰的可能機會更高」，引發討論。

鈕則勳26日在臉書上表示，「南投立委選舉對綠軍來說，一定得快速獲得一場勝利，作為賴清德挺進2024的起手式！」鈕則勳坦言，「畢竟只有擋住骨牌效應，對2024的選舉佈局才有利基！若是持續連敗，不僅無法避免骨牌效應，重新整理戰場，啟動參選進程，賴清德在黨內被挑戰的可能機會更高！」

紐則勳更強調，「對藍軍來說，當然仍想持續勝選的長尾效應，特別是朱立倫作為黨主席，如果能夠連勝的話，對政治能量仍然會持續拉高」，紐則勳最後也說，「作為郭台銘、侯友宜僵持不下的第三可能人選！畢竟朱立倫對於2024仍未鬆口，就算他仍不斷的提『無私無我』，外界對於阿倫仍然有非常多的想像！」