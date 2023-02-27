世界棒球經典賽台灣隊最後一場自辦熱身賽與味全龍隊交手，先發投手胡智爲表現亮眼，先發投4.1局無失分，率隊以5比1拿下3連勝；總結熱身賽表現，總教練林岳平表示，投打守都有到位。

世界棒球經典賽售票自辦熱身賽台灣隊今天與中職味全龍隊在新莊棒球場交手，總計7887名觀眾入場；台灣隊由投手胡智爲先發，胡智爲狀況不錯，前4局都沒有讓龍隊打者敲出安打、也沒有投出保送。

胡智爲5局下續投，1人出局後投出保送退場，今天總計用58球投4.1局，沒被敲出安打，投出5次三振、1次保送，無失分、拿下勝投。

台灣隊李振昌5局下1人出局後中繼登板，投0.2局無失分；王維中6局下接手，單局投出2次保送、被敲1安，隊友也有1次守備失誤，失掉1分非責失分，7局下續投沒有再掉分；8局下宋家豪接手後援1局無失分，8局打完已經超過預計比賽時間3小時、台灣隊拿下勝利。

台灣隊開賽就有攻勢，1局上1人出局後吳念庭敲出安打，靠著滾地球跑上二壘，張育成適時安打送回第一分，2局上2人出局後江坤宇敲安、盜上二壘，鄭宗哲補上安打送回台灣隊第2分。

台灣隊7局上攻勢再起，成晉率先敲出安打、短打推進上二壘、暴投上三壘，吉力吉撈．鞏冠適時安打替球隊多添1分保險分，台灣隊8局上吳念庭選到保送、郭天信遭觸身球保送，張育成敲出單場第2安、送回球隊第4分，再靠著短打戰術跑回第5分。

台灣隊總教練林岳平表示，今天是第一次打正中午的比賽，球員有沒有適應還不敢說，但有感覺到3到6局打擊有點低迷，比賽中段選手身體狀況有點下滑，後面也有戰術上的調整、用戰術搶分。

自辦熱身賽結束，林岳平表示，作戰演練上有些失誤，但整體來說投手、打擊、守備這幾場比賽都有到位，再來就是官辦熱身賽和正式賽，透過3月5日、6日的官辦熱身賽演練正式賽的氛圍。