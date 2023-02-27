一艘名叫「好悠居」的新船27日下午在澎湖西衛漁港舉行下水儀式，由於船主是一名神秘建商，他的友人日前在臉書預告現場會有「現金」紅包發放，碼頭邊聚集上千人等「好康」，逼得漁港安檢所海巡弟兄全員出動，維持秩序以免發生落海意外。
據神秘建商的友人透露，「好悠居」新船造價4百多萬元，它的使用目的為休閒娛樂小船，是由澎湖一名鄭姓建商新購，打算和朋友一起出海釣魚、賞景之用，船身雖不大，但內裝特別採用國外進口材質打造，以彰顯船主人注重細節的風格。
整個儀式預計3點開始，由其他5艘友船陪同駛入西衛漁港，由於參與「擲吉」的澎湖鄉親十分踴躍，上千人將碼頭擠的水洩不通，附近村莊道路因狹窄塞車，派出所也出動警力維持交通，3時許船隻開進港口，事先準備好的煙火、鞭炮響徹雲霄，為觀光淡季的澎湖掀起不小的高潮。
在「好悠居」新船擲出數十箱的炸棗、麻糬、糖果之後，船東將準備好的2000份紅包袋一一丟給民眾，許多人帶著紙箱、雨傘、袋子「接吉」，最後拿到紅包發現裡面有2個10元硬幣，也十分開心說好事成雙。
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