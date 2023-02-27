《阿甯咕又闖禍了YA～》李培松（左）與嘎造·伊漾飾演父子，有精彩對手戲。（夢田影像提供）

李培松逆齡飾演靈魂人物「阿甯咕」。（夢田影像提供）

陳敬萱飾演「駱媽咪」。（夢田影像提供）

由阿甯咕劇團團長蘇麗媚帶領的親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》，推出後佳評如潮，將於今年4月15日至4月16日在臺北市政府親子劇場加演4場，蘇麗媚27日也正式宣布：「2023年我們將開啟『送孩子回劇場』計畫，期盼讓文化平權的理想實踐，能得到更懇切的倡議。」

夢田影像去年成立阿甯咕劇團，藉由轉譯台灣優質文學作品，以好故事深耕親子戲劇教育；去年推出第一號親子音樂劇作品《阿甯咕又闖禍了YA～》，改編自獲譽「最靠近諾貝爾文學獎的台灣作家」駱以軍老師文學散文作品《小兒子》，並與台灣音樂劇劇團刺點創作工坊共同攜手打造，去年首演4場，迅速創下完售佳績。

蘇麗媚對於推動文化產業與提攜後進總是不遺餘力，她透露選角關鍵：「過去一直是用素人擔綱演出主角的戲劇經驗，我們擅長創造明星0到1的建置，而不迷信所謂的『大牌』，反而『本色』一直是選擇的關鍵。」《阿甯咕》3位重要角色爸爸、小兒子、媽媽，在最初選角時，因為動畫關係已經有非常鮮明的角色立體度，因此演員的「本色」是否接近角色，是最重要的依據。

劇中飾演「駱爸鼻」的嘎造·伊漾 Kacaw·Iyang ，是一位專業的音樂劇工作者，他與不管是動畫中的駱爸鼻，還是真實生活的駱以軍老師的身形、樣貌、聲音都十分接近。蘇麗媚直說：「第一次看他的試演，這角色就非他莫屬了。果然，每一場演出他都圈了超多小粉絲，除此之外，還為我們把戲中想傳送給爸爸觀眾的精神，傳送得十分完美。」嘎造·伊漾 Kacaw·Iyang表示：「在確定接演後，每當我開車通勤時，車上大部分時間會不斷重複播著《小兒子》動畫，聽著爸爸說話的方式及語調。另外是思考作家的路徑，『什麼樣的駱把鼻，會寫這樣的作品給自己的兒子？』我相信創作者本是浪漫的，對待家人的方式也會有所不同，事實上我還不是一個父親，但要如何成為這樣的人，也是我持續在做的功課。」

蘇麗媚透露：「由李培松飾演的靈魂人物『阿甯咕』，是每一場都把我弄哭的演員。」她印象深刻在選角時，為了這個10歲孩子的角色，與高天恆導演討論許久，「對於到底是要選小孩演員還是大人演員來扮演？都傷透了腦神經，一直到看到培松的試演，才放下心中忐忑不安的這顆大石頭。首演時，我沒有聽見任何一個觀眾覺得他是大人。」李培松表示：「我受小糕導演之邀參加甄選，並幸得媚姐垂青，感謝伯樂們。乍看阿甯咕是調皮搗蛋的小男孩，然而大部分的搗蛋情節都已由編導拿捏妥當，所以我需要揣摩的不是『搞破壞的手段』，而是『自得其樂的玩興』。」

飾演「駱媽咪」的陳敬萱，演出的淵源則是因為刺點創作工坊製作人張宋耀的推薦而參與，為了瞭解角色，她先以《小兒子》動畫做功課，來了解並揣摩駱媽咪的個性。談及每個角色演出的驚喜，她笑稱：「應該就屬大家巨大的『髮型』，駱媽咪還因此長高了10公分。」蘇麗媚表示：「她在戲裡的那一幕『碎碎念』每次都讓我笑翻。敬萱的表演能力與習慣，是我十分喜歡的一種節奏和方式，在戲中稱職的讓媽媽的角色亮眼不已，是我會非常想加戲再加戲的演員，若不是在劇場，我應該會讓她在連續劇裡，就是那個永遠不下檔的重要角色。」

夢田影像在2020年以《書店裡的影像詩》進行了「送閱讀回鄉」的知識平權，現在希望透過《阿甯咕又闖禍了YA～》親子音樂劇推動「送孩子回劇場」的文化平權。並於2023年開啟「送孩子回劇場」計畫，由阿甯咕劇團製作原創親子音樂劇，讓台灣優質文學得以被更廣泛的認識，以好故事深耕親子戲劇教育，將藝術文化養分輸入孩子生活日常，滲進親子哲學到每一個家庭，給這世界帶來快樂，同時實踐文化平權。本計畫期盼以劇團每場演出的50％票券，由企業團體或個人認購支持，邀請安排育幼院、家扶中心、偏鄉等孩子觀賞，讓缺乏資源的家庭或孩子，能擁有平等之文化參與及文化近用權，同時也能為企業實現CSR（企業社會責任）的服務。

阿甯咕劇團將持續以《小兒子》45篇動畫故事為基底，未來將一篇篇屬於我們土地上精彩的家庭生活故事，搬演進劇場，讓更多人知道、接近，傳遞份溫暖的力量，提醒容易被忽略的「家人之間、親子之愛」。

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》故事描述，準備開心迎接生日的阿甯咕搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，被截稿時間壓得喘不過氣的爸爸，一怒之下脾氣大爆炸，沒想到父子意外進入故事內容裡，阿甯咕要成為勇者與爸爸一起冒險，打敗故事傳說中邪惡的大飛龍。在闖禍之後的冒險故事中，練習勇敢收拾的能力。