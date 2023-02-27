一間商店日前門口遭車輛臨停3個半小時，轎車不但未留空間，導致貨物無法進出，車主也沒留聯絡方式，商家最後祭出招式，就是用2輛車「夾擊」該車，對方車主後來回到現場傻眼，猛敲商店門，店家還故意不回應，車主最後無奈報警，影片曝光讓網友笑說「很棒的處理」、「大快人心」。

抖音帳號「gt1688」網友分享影片，一輛黑車從晚上7點半停到11點停在他家門口，對方車主未留聯絡方式，於是他用2輛車「前後夾攻」讓對方動彈不得，後來黑車車主回到現場相當傻眼，先是檢查愛車前後有無被撞，後來焦急地敲原PO家門，原PO在影片中笑說「人在三樓聽不見」。

該黑車駕駛後來又找上隔壁鄰居，原PO仍在影片笑說「沒人會理你，不用再敲了，真的聽不到」，駕駛最後還朝原PO家的監視器揮揮手並報警處理，原PO則說「這下子我不下來不行了，警察的面子還是要給」。

影片吸引近八千位網友按讚留言「很棒的處理」、「大快人心」、「什麼人都有，為了自己方便！」「超正確的處理方式 不讚不行」，還有網友更狠說：「我可能會在其他縣市，明天才會回來」；原PO也留言「這是道德問題，警察也可以開他罰單，因他留的空間不夠，機車無法進出」並解釋該車擋住出入，導致店家無法上下貨品，警察通知車主後得知車主是媽媽，但車子被兒子開出去，媽媽也聯繫不到，店家只能請貨運隔天再送。