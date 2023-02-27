今（27）日是228連假第3日，由於天氣晴朗、民眾出遊踴躍，至下午2點止，包含台2線淡水竹圍往紅樹林路段、台2線安樂往大武崙路段、台3線大溪往武嶺橋路段等鄰近觀光風景區省道路段車多壅塞；觀光風景區的台14甲線清境農場、台21線日月潭，台18線阿里山等地停車率已達85％以上。
公路總局表示，明（28）日是228連假最後1天，預估觀光風景區周邊路段仍有短程出遊車潮，包含北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段；中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊等。另預估省道主要幹道將有返工車流，包含北部鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南路段、南部台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段，及東部台9線蘇花路廊等，提醒用路人於行前查詢路況，以減少行車時間。
今日截至中午12點，西部國道客運共行駛2087班次，疏運3萬2293人；東部國道客運路線共行駛457班次，疏運8403人。明日依據目前預售情形，西部國道客運尚有77.5％空位，東部國道客運尚有76.5％空位，民眾可多加利用。
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