台9線台東縣卑南鄉煙草路段，發生嚴重車禍，1 輛滿載高麗菜的小貨車，與轎車追撞，4人受困車內，其中，轎車內2名男性被救出時已無生命跡象，貨車中2女性仍有意識，脫困後送醫，兩輛車撞爛形同廢鐵，公路上滿布高麗菜。

台9線台東卑南鄉段發生高麗菜車與轎車追撞，4人受困，其中2人無生命跡象。（翻攝畫面）

台九線卑南鄉煙草間路段，今天下午2時許1輛滿載高麗的3.5噸小貨車與轎車撞擊車禍，造成4人受困車內輕重傷，其中轎車男駕駛和男乘客救出已無生命徵象，菜車則為2名女性，高麗菜散落滿地，消防人員現場破壞車體，將受困者救出送醫，肇事原因有待進一步調查。