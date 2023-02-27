嘉義公園有很多嘉義市民去運動休閒，有市民投訴公園進出口的無障礙設施不佳，人行坡道殘破、凹凸不平，輪椅族通行「卡卡」有礙，市府建設處表示，將實地勘查後研擬列入下一階段的公園改善計畫。

黃姓市民指出，嘉義公園往嘉義樹木園靠近民權路方向的2處無障礙通道，不好通行，他日前推輪椅帶80多歲母親，要前往嘉義樹木園，因行人道上的連鎖磚凹凸不平、坑坑洞洞，原本就有坡度的通道更難推動輪椅，要很用力才能推動，好不容易推到出入口，無障礙通道兩側鐵欄杆又狹窄，幾乎卡住。

黃姓市民認為，嘉義市老年人多，也一直說要打造「高齡友善城市」，嘉義公園地形原本就有高低起伏，每天有很多人運動休閒，輪椅族、行動不便者也常去，但公園的無障礙設施不好用，會卡卡的。

市府建設處公園管理科表示，民眾反映民權路側無障礙通道的波浪型欄杆、連鎖磚人行道是多年前裝置的，已漸不堪使用，可能使用者的輪椅尺寸不一，通行難易不同，將研擬納入下階段公園修繕計畫。