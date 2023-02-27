全球汽車銷售量最大的豐田表示，上個月自己全球合計產能成長9%，是3個月以來首見。不過，在新冠病毒影響下，還是有部分零組件短缺，也使得元月生產計畫還是未能完全達標。

在未計入大發汽車以及日野汽車產量之下，豐田元月在全世界各地一共生產689,090輛汽車，比2022年同期增加8.8%左右。不過，還是較原先預估量700,000輛要少近1.1萬輛。

豐田指出，日本國內產量大增，並成長30%至211,572輛。去年元月之時，因為晶片不夠以及抗疫封鎖事件，當時產量嚴重受到打擊。然而，在車用晶片還是缺少下，豐田全球元月銷售量也跟著減少5.6%至709,870輛。

至於在日產方面，早在1997年底時，就曾經在洛杉磯國際車展中推出首款電動車。但由於特斯拉以及其它新創汽車公司，在近年來如雨後春筍般冒出，故日產汽車的電動化腳步也就顯得沒那麼快。

日產表示，現在訂的計畫是最晚到了2030財年，包括自家的混合動力e-Power在內的電動車，希望能占自己全球總銷售量55%，超越之前的目標值50%。

同樣也是到2030財年，日產計畫從現在開始，利用這段時間陸續推出27款新電動車，其中有19款將會是純電動車。相較之下，日產先前的計畫是推出23款電動車，其中包括15輛純電動車。

日產27日也指出，除了在美國田納西州Smyrna市的車廠生產電動車外，還計劃在同一州內Decherd市也要生產EV。2026年計畫在美國本土生產電動車的日產，有信心會符合美國新通過的IRA（通膨降低法）法律規定。