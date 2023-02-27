愛立信於今年MWC展區將以四大主軸建構未來連網世界想像。最新《愛立信行動趨勢報告》顯示全球5G用戶已超過10億，至2022年底，全球已有235個5G網路，35家電信營運商推出獨立組網服務，顯示5G商用服務已進入新階段。愛立信將在會場展出最新5G應用服務的先進案例，並以高效節能的產品組合加速網路建設，加速企業的數位轉型。例如愛立信、德國電信與遠端駕駛公司Vay將攜手展示透過5G網路以L4S(Low Latency Low Loss Scalable，低延遲低損耗可擴展)時間關鍵型通訊技術驅動的遠端駕駛，透過愛立信在巴塞隆納展廳的駕駛人員遠端操作駕駛在柏林的車輛，該車輛將以現場直播方式展示。

台灣的5G發展位居全球前段班，本次愛立信也與眾多台灣通訊產業夥伴攜手合作，從「永續網路」、「創新應用」、「網路表現」三大面向在MWC展示最新的5G網路演進。在「永續網路」方面，愛立信以高效的Massive MIMO 5G產品組合幫助台灣電信商進行網路現代化，降低基地台耗能平均高達33%，甚至同時提升下行鏈路傳輸速率，有效降低營運成本並減少碳足跡。

在「創新應用」方面，全台首個5G網路切片商用案例「5G 智慧巡邏車」 也將在MWC中展出，運用5G 獨立組網(SA)網路切片、人工智慧、邊緣運算等技術，打造全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用案例。愛立信也與英特爾、微軟合作，在搭載聯發科技通訊模組的筆電裝置上完成動態網路切片測試，成功在Windows 11筆記型電腦上展示端到端5G獨立組網網路切片功能，開啟更寬廣的5G設備生態系統的可能性。

在「網路表現」方面，愛立信與聯發科技聯手，展示毫米波分時多工技術在高話務量的無線訊號涵蓋區，仍能提供使用者優異的上行速度表現；另一項合作則在聯發科技的攤位展示，以毫米波波束成型技術，在終端使用者進行移動或有大樓阻檔時，仍能提供高速的下行速度表現，加速毫米波的應用發展。