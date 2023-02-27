南投縣立委補選倒計時數，警政署對查賄制暴工作非常重視，刑事警察局中部打擊犯罪中心大隊長廖水池，率領隊進駐南投縣警局，查探賄選、暴力及賭盤介入選舉情資。縣警局長黃勝源期勉中央最精銳的偵查警力，查察賄選及暴力犯罪，展現嚴正執法決心。

黃勝源27日主持查賄制暴勤前教育時表示， 除持續維護選前轄區治安及各項選舉活動、候選人安全外，對於查察賄選、嚴防假訊息及選舉賭盤等重點工作也將持續加強辦理。

南投縣警局為掌握執行狀況隨時因應處置，每日都由黃勝源親自主持會議，邀集相關單位主管研擬具體作為，達到「有效情資、精緻偵查」的目標；警察局並且特別規畫從優敘獎、加倍核發查緝獎金等激勵士氣作法，鼓勵第一線同仁深化警勤區經營，積極投入查賄情資蒐報工作。

黃勝源表示，為避免歷次選舉中常見的賭盤影響選民投票意願，警察局已對轄區簽賭站、網路簽賭或易轉化為選舉賭盤場所查訪蒐證，針對高風險場所落實掌控，以防選舉賭盤影響選舉公平性；並透過相關警分局深入轄區各鄰里，宣導反賄選觀念，鼓勵民眾勇於檢舉賄選，依據法務部「鼓勵檢舉賄選要點」規定，立法委員補選檢舉賄選獎金每案1000萬元，受理檢舉的司法單位，將以最完善的規定保護檢舉資訊，請民眾踴躍檢舉賄選。