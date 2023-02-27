韓國國會27日針對「聲押最大在野黨黨魁李在明議案」進行表決，最終因贊成票未達議案通過條件而遭否決。
當天共297名議員參加投票，議案以139票贊成、138票反對、11票無效、9票棄權的結果未獲全會通過。
根據韓聯社報導，關於聲押國會議員的議案，需有過半議員參加投票和過半議員投贊成票才能獲得通過。由此，當天的議案需有149人以上投贊成票才能獲得通過，而實際的贊成票不足149票，因此相關議案被否決。
韓國國會27日針對「聲押最大在野黨黨魁李在明議案」進行表決，最終因贊成票未達議案通過條件而遭否決。
當天共297名議員參加投票，議案以139票贊成、138票反對、11票無效、9票棄權的結果未獲全會通過。
根據韓聯社報導，關於聲押國會議員的議案，需有過半議員參加投票和過半議員投贊成票才能獲得通過。由此，當天的議案需有149人以上投贊成票才能獲得通過，而實際的贊成票不足149票，因此相關議案被否決。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。