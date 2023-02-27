韓國國會27日針對「聲押最大在野黨黨魁李在明議案」進行表決，最終因贊成票未達議案通過條件而遭否決。

當天共297名議員參加投票，議案以139票贊成、138票反對、11票無效、9票棄權的結果未獲全會通過。

根據韓聯社報導，關於聲押國會議員的議案，需有過半議員參加投票和過半議員投贊成票才能獲得通過。由此，當天的議案需有149人以上投贊成票才能獲得通過，而實際的贊成票不足149票，因此相關議案被否決。