國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，且要更名為「全民防衛動員法」，未來若總統發布全國動員令後，將會對「新聞從業人員實施必要管制」。媒體人張禹宣今（27）日怒批，沒了數位中介法，現在變本加厲，直接不演大搞「媒體戒嚴」。

張禹宣在臉書發文質疑，討論《全民防衛動員準備法》前，「請問你是否覺得國防部秉持行政中立？請問你是否信任國防部的公開發言？」他強調，從洪仲丘案後，國防「布」的印象早深植在民眾心中，以及綁在蔡英文的頭上。

對於過往的國防「布」，張禹宣一一細數，從雄三事件、小白虐狗事件、到近年的上網賣槍、中科院洩密、送陸維修烏龍，多到數不完的出包案、各種花式遮掩，連一個自己人都管不好、在全民心中信任度趨近於零。他砲轟，在洪仲丘案被蔡英文、民進黨認證頻頻說謊的黑單位，竟然有臉提案「管制媒體」訊息錯、假。

張禹宣接著分析，媒體權責主管機關是文化部、NCC，NCC的公信力相信都不需要他再贅述，法院8連敗已經說明一切，基本上就一個原則「不是綠色的，就都是假的」；至於文化部，現任的部長史哲，綠到出汁的背景更無須多言。「這些人來判定新聞真假，管制媒體你相信會中立嗎？」另所謂動員準備階段，就現有法規而言基本上就是「一片空白」，毫無定義。換言之詮釋權全數掌握在民進黨的手上

他認為，比起境外勢力的干預，民進黨才是台灣「認知作戰」的先驅與根源，一切的始作俑者。光林智堅抄襲與否，所謂「闢謠專區」可以說別人造謠就造謠，說下架就下架。訊息的一切真假由執政黨說了算，對於民進黨有利的訊息「假的能成真」，不利的消息通通冠上「認知作戰」。沒了數位中介法，如今只是變本加厲，直接不演大搞媒體戒嚴。