右圖為正常時期的肝臟狀態，左圖為罹癌後的肝臟狀態，黑影處即為癌細胞。（衛福部台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

70歲范伯伯退休後出現走路不穩、四肢僵硬、記憶力和理解力變差等症狀，經診治發現罹患阿茲海默症，家人也坦然接受，然而范伯伯症狀短期內急遽惡化，醫師懷疑「案情不單純」，在經過各種檢驗後，發現是淋巴瘤引起腦炎而出現退化，透過化療控制後，范伯伯的失智症大幅好轉。

衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰解釋，失智症是指大腦多面向的認知功能退化，使人在社交、記憶、行為、判斷力等功能出現障礙，阿茲海默症與血管性失智占了約7至8成的原因。儘管大多數的失智症病程無法改變，但有5％失智原因是源自於身體內科疾病所造成，如：甲狀腺功能低下、維生素缺乏、腦部感染或發炎等，「若能夠即時找出，則失智症的狀態或許有機會逆轉」。

王星翰表示，多數人都以為失智症不可逆，尤其老人家的腦部退化，醫師跟家屬都會覺得「很正常」；由於范伯伯退化速度太快，不太合理，才發現范伯伯的腦脊髓液發炎，且體力差到幾乎全天臥床，甚至出現水腫，再度安排檢查發現肝臟竟有腫瘤，化驗後確認為肝臟淋巴癌。

王星翰說，雖然范伯伯的腫瘤部位不在神經系統，但腫瘤引起「腫瘤神經伴生症候群」，在癌症初期時，腫瘤分泌的神經蛋白會讓免疫系統去攻擊自身的神經系統，進而引起腦部或脊髓等處的發炎或神經異常，此時的腫瘤往往還檢查不出來，加上出現的症狀又跟神經系統的其他疾病很相似，所以很容易與失智症搞混。

幸經幾次化療，范伯伯不但體力變好，失智的現象也大幅改善，現在已經可以拄枴杖走路並跟家人聊天，恢復得很不錯，讓醫師與家屬都終於放下心頭大石。

王星翰呼籲，雖然失智對長輩來說，退化是不可逆的，但在臨床上，還是有可能因疾病而引起，若是這些因素引起的失智，就有可能隨著病情的控制而逐漸改善，建議家屬還是需要多確認患者的身體狀況，定期健康檢查，才有機會找出確切的病因。