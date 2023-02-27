小米Xiaomi 13 和Xiaomi 13 Pro搭載高通Snapdragon 8 Gen 2行動平台，提供頂尖的性能與強大的圖形處理能力，與上一代相比，CPU性能和能效分別提升了37%和47%，而GPU性能和能效分別提升42%和49%1。強大的性能確保在處理影像運算、即時AI運算與線上遊戲等工作間，能輕鬆自如、穩定運行同時延長電池續航能力。

小米表示，Xiaomi 13 Pro中運用徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，覆蓋14mm-75mm焦段，以23mm廣角主鏡頭配備IMX989 1吋超大感光元件、75mm浮動長焦鏡頭與14mm超廣角鏡頭，組成專業相機系統。IMX989感光元件首次運用在Xiaomi 12S Ultra上，是智慧型手機有史以來配備最大的感光元件。

Xaiomi 13及Xaiomi 13 Pro擁有Xiaomi Surge電源管理系統，採用小米自研Surge充電晶片。Xaiomi 13配備4500mAh大電量電池，在同功率的電池中擁有更高密度，並支援67W超級快充和50W無線快充。另外，Xiaomi 13 Pro擁有更大的4820mAh大電量電池且支援120W HyperCharge極速快充，能夠短短19分鐘內充電至100%。

小米Xiaomi 13 Series將於3月8日起於全球各市場陸續開賣。Xiaomi 13 Pro擁有陶瓷黑與陶瓷白兩種顏色供選擇，提供12GB+256GB、12GB+512GB兩種容量版本，建議售價為1,299歐元起。Xiaomi 13擁有曠野綠、白色與黑色兩種顏色供選擇，提供8GB+256GB、12GB+256GB兩種容量版本，建議售價為999歐元起。Xiaomi 13 Lite擁有淺藍色、淺粉色與黑色三種顏色供選擇，提供8GB+128GB、8GB+256GB兩種容量版