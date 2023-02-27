28歲香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛遭前夫一家謀害並碎屍，行徑駭人震驚外界，死者鄺姓前公婆、前大伯已遭到警察拘捕，鄺姓前夫則於25日在碼頭被逮，當時疑似準備搭船潛逃，全案還在調查當中。今（27）日聆訊四人，將於5月8日再訊；蔡天鳳好友歌手周英杰（現名清晞誦）透露蔡天鳳有入蔡媽媽的夢中說埋在哪。

據港媒《東網》報導，周英杰慰問蔡家和蔡天鳳丈夫Chris時，蔡媽媽說有夢到女兒，「她說自己在一個地方，有很多狗在叫還有猴子，就在『大埔』，蔡媽媽從沒去過大埔，但就夢到了，後來也有跟警察說，警察找到人的地點（就是大埔），我聽到後全身起雞皮疙瘩。」蔡媽媽有好幾天都夢到女兒，希望女兒有什麼都說出來。周英杰也提到蔡天鳳丈夫Chris的狀況，透露Chris與蔡天鳳家突然出現飛蛾，過去從來沒有出現過飛蛾，但那天就出現了一隻，而且整個晚上都沒飛走，Chris認為那就是蔡天鳳回來看家人。

根據港媒報導，蔡天鳳18歲與前夫結婚並誕下2個孩子，3年之後因性格不合離婚，但離婚後蔡天鳳仍然照顧前夫一家人，不僅聘用前大伯當司機，還買豪宅給前夫一家住，豪宅登記在前公公的名下，去年蔡天鳳有意出售豪宅，為前夫一家另尋住處，卻引來前公公不滿，揚言要殺了蔡天鳳，沒想到真一語成讖犯下重罪。

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