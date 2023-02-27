一名網友日前在路上發現一間建築物的外牆出現「生氣爆青筋」漫畫符號，笑說「這棟房子心情不太好」，照片曝光其他人笑說「它還氣到臉紅脖子粗」、「前面那根是中指嗎」；不過也有人認出那是知名學校育達高中的校徽，「我為我曾經是育達人感到驕傲」、「我的母校我竟然沒發現」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一棟建築物的外牆靠近頂樓處有一個斗大標誌，該標誌外觀神似漫畫中人物「生氣符號」，讓原PO笑說「這棟房子心情不太好」，圖片意外引發關注，吸引1.6萬人按讚，高達2百多則留言討論，網友紛紛笑說「森氣氣！可能對自己所在之處不滿意」。

也有人認出那是知名學校育達高中的校徽，「我為我曾經是育達人感到驕傲」、「我的母校我竟然沒發現」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「看的出來，它很怒」、「要打人的意思」、「它還氣到臉紅脖子粗」、「前面那根是中指嗎」、「一年四季都在心情不好」、「房子：你死定了」、「可能對自己所在之處不滿意」、「都爆青筋了」、「氣到臉都紅了」、「是什麼讓他不開心」、「好可愛哈哈哈哈」。

不過也有不少網友一眼認出這是知名學校育達高中的校徽，其意義包含「頂天立地、繼往開來、四育均衡、品能第一」，許多校友留言「我第一次看到我朋友學校LOGO的反應也是直接大笑，太生氣了吧」、「我為我曾經是育達人感到驕傲」、「我的母校我竟然沒發現」。